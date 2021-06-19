«Новоиспеченные отцы»: Алексей Ягудин показал Илью Авербуха с младенцем на руках

Знаменитый фигурист еще весной объявил, что его жена Лиза Арзамасова ждет ребенка. Однако поклонники не ожидали его так рано увидеть с малышом.

Илья Авербух был женат на Ирине Лобачевой. У них есть сын Мартин, который живет с папой. Долгое время спортсмен был одинок после развода. Но в прошлом году его заметили с Лизой Арзамасовой. Призер Олимпийских игр вскоре перестал скрывать роман с молодой актрисой, а зимой они сыграли свадьбу. Еще большим сюрпризом стало то, что пара ждет ребенка. Об этом 47-летний фигурист объявил весной.

В последнее время поклонники наблюдают за звездой «Папиных дочек», которая не скрывает округлившийся живот. Девушка носит воздушные платья и наслаждается летом. Но поклонников удивил снимок, опубликованный другом семьи Алексеем Ягудиным. Спортсмен позировал с Авербухом. Они держали на руках младенцев, облаченных в милые наряды.

«Маршрут построен… Новоиспеченные отцы», — написал фигурист.

У Ягудина есть дочки Мишель и Елизавета, но они не такие маленькие. Также фанаты удивились тому, что его коллега с ребенком, так как Арзамасова о родах ничего не сообщала. Снимок вызвал переполох в Сети. «Какие счастливые папы!», «Это старое фото? Что за детки у них?», «Ох, прелесть какая!», «Ребята! Как вам идет отцовство», «Уже родила? Так быстро», «Да это, надо понимать,»напрокат» дети взяты. Кто-то на вручение премии с детьми явился. Классное фото!» — прокомментировали пост подписчики.

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