«Меня сжирают»: экс-жена нового мужа Макеевой заявила, что не хочет быть, как Барановская

Актриса Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен Роман Мальков, с которым она познакомилась в прошлом году на собственной даче. На тот момент мужчина был в официальном браке со Светланой Мальковой, где воспитывал четверых детей. Теперь его старший сын, 16-летний Андрей, живет с ним и Анастасией в Москве, а трое младших – с мамой в Любляне. Накануне Светлана сделала очередное заявление в своем Instagram.

«Хочу спокойствия и всего лишь! Те, кто меня хорошо знают, просят уйти в тень, видят, что меня сжирают. Что я хочу? Вернуть мужа? Отомстить Анастасии? Нет! Я борюсь и буду продолжать бороться за права женщин, оставшихся с детьми! Несмотря на угрозы, несмотря на хейт в мою сторону! Я никем не хочу стать, ни Пикассо, ни Барановской!» — написала Малькова.

Напомним, ранее Анастасия Макеева в студии у Бориса Корчевникова заявила, что Светлана Малькова решила получить такую же славу, как и Юлия Барановская.

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