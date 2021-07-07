«Я же такая классная»: Макеева сравнила бывшую жену Малькова с Барановской

Актриса Анастасия Макеева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» негативно высказалась о бывшей жене своего нынешнего мужа, строителя Романа Малькова, Светлане.

«Она немного работала, чтобы хоть какая-то деятельность у женщины была. Светлана — учитель рисования. Понятно, что это такое хобби больше. Она же не Малевич, не Пикассо. У человека была не публичная жизнь, был закрыт Instagram. Но удивительным образом она подумала: «Почему бы мне не стать второй Юлией Барановской. Я же такая классная».

Как отметила Макеева, Малькова открыла свой Instagram.

«Сейчас у нее вместо двухсот подписчиков пять с чем-то тысяч. Ее поддерживают эти брошенные одинокие несчастные женщины с детьми. Она тут же почувствовала себя звездой. Открыла платную школу онлайн-рисования. Она начала делать себе карьеру. Я не против, даже хотела ей помочь. Эта история, что не хватает денег на еду, меня поражает. У Светланы три высших образования. Это в войну не хватало денег на еду», — заметила Макеева.