«Ну чем вам не будущая валиде султан»: беременная Бергюзар Корель блеснула пышным бюстом в лифе

Бергюзар Корель готовится подарить мужу Халиту Эргенчу третьего ребенка — долгожданную дочку. У пары есть двое сыновей: Али и Хан. Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» блеснула наливной грудью в васильковом лифе. «Сочные» прелести звезды приобрели новые объемы на фоне интересного положения. Возлюбленная экранного султана Сулеймана не стала скрывать округлившийся животик. Судя по всему, в самое ближайшее время Корель станет мамой. Но имя будущей малышки пара держит в секрете.

«О боги! Какая фигура», «Шикарная! Могла бы легко стать хасеки», «А почему ее не взяли на роль Хюррем?! Только волосы в рыжий перекрасить», «Мне кажется, что при всей мягкости характера она просто не смогла бы плести такие интриги», «Сочные формы», «Сулейман бы рассвирепел», «Дорогу! Султанша и ее дитя — помните, как Сюмбюль в сериале вопил по гарему», «Ну чем вам не будущая валиде султан», — пишут фолловеры.

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