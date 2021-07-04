Уже не султан Сулейман: Бергюзар Корель в платье для беременных «подловила» загорелого Халита Эргенча в простой футболке

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» в свой 51 год может похвастаться статной фигурой.

В Storeis микроблога Бергюзар Корель, которая, к слову, находится в интересном положении, поделилась редким снимком с мужем Халитом Эргенчем. Актер из турецкого сериала «Великолепный век» в свой 51 год не утратил привлекательности и может похвастаться статной фигурой. Однако экранный султан Сулейман за последнее время заметно поседел — платиновые нити появились и на висках, и в некогда густой шевелюре, и в бороде. Вместе с возлюбленной Халит Эргенч ждет прибавления в семействе. У пары есть двое сыновей: Али и Хан. Бергюзар Корель готовится подарить мужу малышку-дочку.

На свежем фото жена Халита Эргенча в платье для беременных «подловила» возлюбленного в простой белой футболке. Это не укрылось и от поклонников актера. Многие с трудом узнали в нем экранного султана Сулеймана. Все-таки изменения, как говорится, на лицо.

«Подождите-ка! Султан Сулейман в растянутой майке не ходил», «Ох, какой повелитель! Все сердца завоевал», «Красавица жена у Халита, снова в положении??», «Красивая пара — такие простые, как обычные люди», «Не султанский вид! Даже и не скажешь, что играл падишаха», «О-о! Ну наконец-то, наш султан со своей настоящей хасеки», — шутят фолловеры.

Смотрите также: