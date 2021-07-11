«Прелестная девочка»: дочь Кристины Орбакайте восхитила поклонников пением на испанском языке

Дочь Аллы Пугачевой, популярная певица Кристина Орбакайте поделилась в микроблоге милым домашним видео. Вокалистка показала, как ее семья проводит время в выходные, когда все в сборе и не надо никуда спешить.

Орбакайте запечатлела на видео, как ее муж Михаил Земцов танцует с девятилетней дочкой Клавдией. Девочка облачена в черные легинсы и белую кофточку с капюшоном. Клавдия старательно выделывает па танца, похожего на латино-американские.

Звучит песня на испанском языке. В какой-то момент камера показывает крупным планом лицо девочки. Прекрасно слышно, как Клава подпевает исполнителю.

Очевидно, что девятилетняя наследница Кристины Орбакайте знает испанский язык. Очаровательная Клавдия умилила подписчиков своей мамы. Они сделали комплименты девочки, восхищаясь ее внешностью и талантами.

«Милая какая… Вырастет красавицей», «Как мне это знакомо. Когда-то мой отец учил меня вальс танцевать, до сих пор помню… Дай бог Клаве с такими же чувствами вспоминать этот день лет так через 40!», «Копия папы, милашка-очаровашка, нежная прелестная девочка», «Клава с папой прекрасны», — высказываются в Сети.

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