«Дюймовочка, где ты?»: Кристина Орбакайте навестила маму в замке в деревне Грязь

Старшая дочь Аллы Пугачевой, 50-летняя Кристина Орбакайте сейчас живет на два города, а точнее даже, на два континента. Жизнь звезды проводит между Нью-Йорком и Москвой – в первом ее семейная часть, а во втором – деловая. В настоящий момент артистка прилетела на Родину, чтобы сняться в продолжении картины «Любовь-морковь» и вовсю занята процессом.

Но в плотном графике старшая дочка Аллы Пугачевой нашла время, чтобы навестить свою знаменитую маму. Накануне Орбакайте отправилась в гости к Примадонне в ее замок, находящийся в подмосковной деревне Грязь. С родительницей гостья прогулялась по саду и сняла на видео пруд с красивыми кувшинками. И обеих звезд стал занимать один и тот же вопрос.

— Интересно, в какой из этих Дюймовочка?, — спросила Пугачева. — Да-а, страна эльфов, — ответила Орбакайте.

«Дюймовочка, где ты?», — подписала снимок дочка Примадонны. Красивейший пруд, за которым ухаживает хозяин замка Максим Галкин лично, надолго завоевал внимание двух знаменитых артисток. Правда, саму Примадонну дочка не показала.

Смотрите также