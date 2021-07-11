Скрестила руки на животе: Лиза Арзамасова в черном платье из вельвета с белыми розами по подолу предстала на шоу мужа

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова готовится в первый раз стать мамой. Беременность актриса переносит довольно легко, так что позволяет себе даже перелеты на небольшие расстояния.

В эти дни вместе с мужем Ильей Авербухом Лиза Арзамасова находится в Сочи. В курортном городе состоялась премьера ледового шоу «Анна Каренина», и Елизавета прилетела поддержать супруга.

Компанию беременной Арзамасовой составили сын проставленного фигуриста Мартин Авербух и свекровь Юлия.

Снимком, на котором они запечатлены втроем во время премьеры шоу, Лиза Арзамасова поделилась в сторис микроблоге.

«Группа поддержки», — подписала кадр жена Ильи Авербуха.

Для премьеры Лиза Арзамасова выбрала черное платье из вельвета, украшенное по подолу крупными розами из белой ткани. Сверху будущая мама набросила белый кардиган, ведь на катке всегда прохладно, а ей ни в коем случае нельзя замерзать, ведь так и заболеть недолго.

На снимке Лиза скрестила руки, аккуратно прикрыв ими животик. Выглядит беременная актриса невероятно женственно и трогательно.

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