Как и с чем носить розовый цвет в одежде
Видео
Советы стилиста: собираем косметичку в дорогу
Видео

«Как можно отказаться»: Илья Авербух и беременная Лиза Арзамасова понежничали на камеру

Счастливые супруги разыграли романтическую сцену знакомства.

«Как можно отказаться»: Илья Авербух и беременная Лиза Арзамасова понежничали на камеру
Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Актриса Лиза Арзамасова и прославленный фигурист и продюсер Илья Авербух в эти дни находятся в счастливом ожидании появлении на свет их сына.

Не так давно Илья Авербух прилетел в Сочи, где уже 9 июля стартует его новое ледовое шоу «Анна Каренина». Беременная Лиза Арзамасова присоединилась к мужу. Пара живет в одном из отелей на Красной Поляне.

В выдавшийся свободный вечер Лиза Арзамасова и Илья Авербух отправились на летнюю веранду ресторана, где экспромтом разыграли милую романтическую сцену своего знакомства.

Лиза уже сидела за столиком, когда к ней подошел Илья.

«Можно с вами познакомиться?» — игриво поинтересовался фигурист у супруги.

«Я, конечно, не против. Как можно отказаться, когда такой мужчина…» — ответила Лиза.

«Меня Илья зовут», — сказал Авербух.

«А меня Лиза. Ничего, что я так сразу протягиваю руку? Я согласна!» — говорила за кадром Арзамасова.

В кадре были видны нежные пальчики Лизы, которые нежно взял в свои руки и стал поглаживать Илья Авербух. При этом Елизавета все время кокетливо смеялась, а супруг смотрел на нее влюбленными глазами. Ощущение было такое, что они, действительно, познакомились только недавно, и еще не успел улетучиться романтический флер.

Смотрите также:

Тэги

google новостиЕлизавета АрзамасоваИлья АвербухЛиза Арзамасова