«Как можно отказаться»: Илья Авербух и беременная Лиза Арзамасова понежничали на камеру

Актриса Лиза Арзамасова и прославленный фигурист и продюсер Илья Авербух в эти дни находятся в счастливом ожидании появлении на свет их сына.

Не так давно Илья Авербух прилетел в Сочи, где уже 9 июля стартует его новое ледовое шоу «Анна Каренина». Беременная Лиза Арзамасова присоединилась к мужу. Пара живет в одном из отелей на Красной Поляне.

В выдавшийся свободный вечер Лиза Арзамасова и Илья Авербух отправились на летнюю веранду ресторана, где экспромтом разыграли милую романтическую сцену своего знакомства.

Лиза уже сидела за столиком, когда к ней подошел Илья.

«Можно с вами познакомиться?» — игриво поинтересовался фигурист у супруги. «Я, конечно, не против. Как можно отказаться, когда такой мужчина…» — ответила Лиза. «Меня Илья зовут», — сказал Авербух. «А меня Лиза. Ничего, что я так сразу протягиваю руку? Я согласна!» — говорила за кадром Арзамасова.

В кадре были видны нежные пальчики Лизы, которые нежно взял в свои руки и стал поглаживать Илья Авербух. При этом Елизавета все время кокетливо смеялась, а супруг смотрел на нее влюбленными глазами. Ощущение было такое, что они, действительно, познакомились только недавно, и еще не успел улетучиться романтический флер.

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