«Адская боль внутри»: беременная Алена Рапунцель сообщила о расставании с отцом будущего малыша

Экс-участница «Дома-2», успевшая засветиться и в обновленном проекте, Алена Рапунцель поделилась новостью, которая в любых других обстоятельствах считалась бы прекрасной.

Алена вновь беременна. Она ждет ребенка от Ильи Семина, с которым еще недавно планировала создать семью.

В сторис микроблога Алена Рапунцель показала тест на беременность, подтвердив, что готовится стать мамой во второй раз.

«Да, я беременна. И я знаю, что это дочка. И я так любила человека», — подписала экс-участница кадр.

В следующем сторис Алена Рапунцель показала себя рыдающей и призналась, что чувствует невероятную боль. Они с Ильей со скандалом расстались, вместо того, чтобы пойти в загс и официально стать мужем и женой, как планировалось ранее. Регистрация брака была намечена на девятое июля.

«Такая адская боль внутри, прощаться с человеком, которого любишь безусловно всем сердцем», — поделилась Алена Рапунцель своими эмоциями.

Напомним, Алена уже растит одного ребенка без отца. Ее двухлетний сын Богдан появился на свет уже после того, как Рапунцель разорвала отношения с его папой Ильей Яббаровым.

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