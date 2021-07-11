Красавица дочь с гривой кудрей и возмужавший сын с бородкой-эспаньолкой: как сейчас выглядят дети Хворостовского

Флоранс Илли в личном микроблоге поделилась свежим снимком, запечатлев своих детей от ныне покойного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Сыну артиста — Максиму — уже исполнилось 18 лет, а его сестренке Нине — 14. Они прекрасно ладят между собой. На фото дочка Флоранс предстала в объятиях брата. Максим заметно возмужал, превратился в статного красавца. На современный лад юноша отпустил длинные локоны, собрав волосы в хвост на затылке, а виски Максим постриг коротко. На лице парня красуется аккуратная бородка-эспаньолка. Сестренка юноши унаследовала от звездной мамы не только миловидную внешность, но и гриву вьющихся волос. Мелкие кудри стали визитной карточкой Никиты.

«18 и 14!! Как летит время! Ни одна мать не могла бы так гордиться своими детьми! Все эти три с половиной года — это было очень трудное время для нас. И вы оба так заботились обо мне. Я даже не знаю, чтобы делала, если бы у меня не было вас! Спасибо за то, что вы такие заботливые и любящие дети! Я люблю вас больше, чем вы можете себе представить», — отметила Флоранс.

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