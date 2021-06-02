Статный красавец и юная брюнетка в подвенечном платье: вдова Хворостовского показала редкие кадры с их свадьбы

Это торжество состоялось 20 лет назад. С тех пор произошло многое... Оперный певец ушли из жизни, а Флоранс осталась одна с двумя детьми.

Флоранс Илли довольна рано овдовела. Красавице жене оперного певца Дмитрия Хворостовского всего 50 лет. В 2017 году народный артист России ушел из жизни после продолжительной болезни — у него была опухоль головного мозга. Вдова певца осталась один на один со своим горем. Справиться с чувствами взять себя в руки ей помогли дети — сын Максим и дочка Нина. Ради них Флоранс снова обрела смысл в жизни. Жена покойного Хворостовского не стремится устроить свою личную жизнь — ее больше заботят интересы детей. Она не забывает мужа, он всегда в ее сердце. Об этом сама Илли рассказывала поклонникам.

В своем микроблоге вдова оперного певца поделилась редкими памятными кадрами со свадьбы. Это торжество прошло двадцать лет назад. На снимках запечатлен статный красавец Дмитрий Хворостовский и его юная возлюбленная — изящная брюнетка в подвенечном платье. Никто из них не знал, что ждет их впереди — они были безумно влюбленны и счастливы.

Ради мужа Флоранс научилась готовить его любимые блюда — варила борщ и даже лепила домашние пельмени. Красавицу жену Хворостовский на русский манер называл Флошей. Разлучить супругов смогла только тяжелая болезнь Дмитрия. Он умер в возрасте 55 лет в Лондоне.

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