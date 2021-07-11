«Новомодная вариация»: Бородина в кипенно-белой сорочке и твидовом комбинезоне с «гусиной лапкой» отметилась на съемках

В последнее время Ксения Бородина появлялась на светских мероприятиях без мужа бизнесмена Курбана Омарова. Позже телеведущая дала понять, что она свободная девушка. Похоже светская львица твердо намерена развестись с отцом своей младшей дочери Теоны. Этот брак просуществовал пять лет, а пару считали просто образцовой. Однако не все в отношениях Ксении и ее избранника было так гладко, как казалось на первый взгляд. Сама теледива не унывает — она много путешествует, наслаждается уикендами с детьми. И внешне совершенно не переживает из-за семейных неурядиц.

Ксюша, надо отдать ей должное, с возрастом стала только краше. Один из стильных аутфитов светской львицы в беседе с сайтом Teleprogramma.pro оценила модный блогер Кира Дихтяр. Ведущая проекта «Дом-2» предстала на съемочной площадке в кипенно-белой сорочке, твидовом комбинезоне с шортиками и принтом «гусиная лапка».

«Клетка – узор, который никогда не выходит за рамки моды, и в осенне-зимнем сезоне она была представлена довольно широко, как в костюмах, так и в интересных новомодных вариациях как на Ксении Бородиной», — отметила Кира Дихтяр.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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