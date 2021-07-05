«Современная классика»: Бородина в платье миди с воротником «Клодин» сделала образ трендовым, надев гольфы

Ксения Бородина на фоне слухов о разладе с мужем Курбаном Омаровым и последующих новостях о грядущем бракоразводном процессе отправилась отдыхать в Армению. Ведущая «Дома-2» свои отношения с возлюбленным пока никак не комментирует. Молчат и звездные коллеги Бородиной. Судя по всему, эта тема для красавицы-брюнетки пока под запретом. Однако все это не мешает Ксюше публиковать в Instagram снимки, на которых она буквально утопает в цветах. Кто задаривает теледиву? Также секрет.

Сайт Teleprogramma.pro вместе с модным блогером Кирой Дихтяр оценил один из самых стильных нарядов в звездном гардеробе светской львицы. Ксения Бородина слывет первой модницей и не зря. Она часто устраивает «распаковки» своих покупок из ЦУМа. К примеру, на съемках знаменитость позировала в монохромном черном платье с ультрамодным воротничком «Клодин». Ксюша сделала образ еще более острым и трендовым, примерив ботинки на тракторной подошве и гольфы.

«Черное платье миди с воротником — современная классика. Ксения не просто использует в своем гардеробе трендовый аксессуар, но и умело сочетает его с другими тенденциями в моде: грубыми ботинками, гольфами и ремнем. Весь лук смотрится очень выигрышно на телеведущей благодаря игре с дополнительными элементами и интересным сочетанием трендов», — отметила Кира Дихтяр.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр — модель международного класса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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