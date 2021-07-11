Дачная жизнь: Пугачева в куртке «варенке» и джинсах скинни прогулялась по саду в деревне Грязь

В мегаполисе Алла Пугачева чувствует себя не так комфортно, как за городом. По-началу примадонна обитала в Малых Бережках. Под Истрой у певицы есть роскошный особняк, как его называет дочка артистки Кристина Орбакайте, «их родовое гнездо». Но переехав жить к мужу шоумену Максиму Галкину, примадонна стала все реже наведываться на свою дачу, доверив присмотр за домом старшему внуку Никите Преснякову.

Сама Алла Пугачева обжилась в шикарном замке в деревне Грязь. Муж певицы «подловил», как его возлюбленная вышла на прогулку в сад, устроив дефиле около парадного крыльца. Примадонна позировала в куртке «варенке» и джинсах скинни. Изюминкой образа певицы стали пышная грива волос и кожаные перчатки. Алла Борисовна умело прикрыла кисти рук.

Напомним, что вместе с шоуменом Максимом Галкиным певица воспитывает семилетних двойняшек Гарри и Лизу. В этом году малыши окончили первый класс. Внук примадонны в одном из интервью признался, что дети его звездной бабушки не догадываются, кем он им приходится. Они едва бы поняли, почему у них есть такой взрослый 30-летний племянник, считает Никита.

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