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«Стройные ножки!»: 72-летняя Пугачева в шортах выше колен не постеснялась показать фигуру

Эксперт портала Teleprogramma.pro Анжелика Гарсан подметила, что для своего возраста примадонна выглядит просто великолепно.

«Стройные ножки!»: 72-летняя Пугачева в шортах выше колен не постеснялась показать фигуру
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева с замужеством не только заметно постройнела, но и похорошела. Об этом говорил и историк моды Александр Васильев. Примадонна обновила звездный гардероб. Теперь на смену балахонистым нарядам пришли мини-шортики из хлопка, воздушные блузы и молодежные кеды. Стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан в беседе с сайтом Teleprogramma.pro по-достоинству оценила один из повседневных образов певицы, похвалив жену шоумена Максима Галкина за смелость.

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева в хлопковых мини-шортиках умело подчеркнула стройность ног. Фото: Instagram.com/_alla.pugacheva

«У Аллы Борисовны — именно для ее случая актуальный и уместный образ. Что я подразумеваю под словами «ее случай»? Конечно, возраст. В 72 года все выглядят по-разному. Пугачева же прекрасна! Ее фигуру и вес позволяют носить шорты длиной выше колена и демонстрировать стройные ножки.

Очень здорово, что она использовала такой стилистический прием, как соединение в одном луке крупной клетки и нестандартного ремня.

Аксессуары здесь тоже к месту. Образ получился красивый и гармоничный. Это пример того, как нужно выглядеть, если собрался отдохнуть на выходных. Здорово!» — похвалила певицу имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Гарсан — стилист- имиджмейкер, фэшн стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн съемок.

Закончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы 2 года.

Стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан
Анжелика Гарсан. Фото: личный архив

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