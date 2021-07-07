«Стройные ножки!»: 72-летняя Пугачева в шортах выше колен не постеснялась показать фигуру

Алла Пугачева с замужеством не только заметно постройнела, но и похорошела. Об этом говорил и историк моды Александр Васильев. Примадонна обновила звездный гардероб. Теперь на смену балахонистым нарядам пришли мини-шортики из хлопка, воздушные блузы и молодежные кеды. Стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан в беседе с сайтом Teleprogramma.pro по-достоинству оценила один из повседневных образов певицы, похвалив жену шоумена Максима Галкина за смелость.

Примадонна осталась в восторге от угощения. Она с удовольствием съела пирожок, похвалив сынишку за кулинарный талант.

«У Аллы Борисовны — именно для ее случая актуальный и уместный образ. Что я подразумеваю под словами «ее случай»? Конечно, возраст. В 72 года все выглядят по-разному. Пугачева же прекрасна! Ее фигуру и вес позволяют носить шорты длиной выше колена и демонстрировать стройные ножки.

Очень здорово, что она использовала такой стилистический прием, как соединение в одном луке крупной клетки и нестандартного ремня.

Аксессуары здесь тоже к месту. Образ получился красивый и гармоничный. Это пример того, как нужно выглядеть, если собрался отдохнуть на выходных. Здорово!» — похвалила певицу имиджмейкер.