Пять необычных шоу про любовь и отношения

5 июля на телеканале «Суббота!» стартует новое реалити «Брачные игры». Вести его будет блогер и стендап-комик Наталья Краснова, а сам проект похож на социальный эксперимент: девушка отправляется на свидание сразу с тремя мужчинами, но лишь один из них холостяк.

Задача ведущей — отгадать, чье сердце свободно. Если ответ верный, то Наталья отправится с холостяком в романтическое путешествие. Если же участница сделает неправильный выбор, то мужчина отправится в поездку со своей женой. Задача усложняется тем, что свидание мужьям готовят жены.

В преддверии старта нового проекта, мы решили вспомнить другие необычные телевизионные шоу о любви и отношениях.

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«Измены»

Это шоу вышло на экраны в 2019 году. Героинями стали девушки, подозревающие своих мужчин в неверности. Разбираются в ситуации психолог, адвокат и хакер, они помогают участницам проверить свои догадки.

Скрытые камеры и подосланные к мужчинам актрисы помогают проверить порядочность мужчин. Но если измена случается, что делать с неверным возлюбленным: простить, наказать или сделать вид, что ничего не было? Решение только за участницами.

«Страшная любовь»

«Страшная любовь» (2016 год) – это шоу не только о знакомствах, но и возможность проверить на практике, что для вас важнее: внешность или внутренний мир человека.

Участники реалити знакомятся с визави, лица которых спрятаны за масками чудовищ и сказочных персонажей. После встречи герои должны выбрать одного из трех кандидатов и отправиться с ним на свидание. Правда, до последнего момента никто из участников не знает, кто скрывается за маской…

«Свидание для мамы»

Обычно в шоу про любовь ставка делается на незамужних героев, а в 2015 году появился необычный проект, где вторую половину искали для тех, кто уже побывал в браке и остался один с ребенком.

Героиням «Свидания для мамы» стали мамы одиночки, а кавалера выбирали дети. На каждую женщину приходится несколько претендентов, из которых в итоге ребенок выберет двоих. Маме остается только согласиться или не согласиться с выбором чада.

«Соблазны»

В шоу «Соблазны» (2012 год) телеведущая Маша Малиновская помогает героиням программы проверить своих мужчин на верность. Девушки-актрисы пытаются соблазнить парней и по традиции все это снимает скрытая камера. А уж искушения могут быть самыми разными и очень изобретательными! Интересно, сколько пар остались вместе после такой «проверки»?

«Знакомься, это мои родители»

Еще один телепроект об отношениях с необычной концепцией, вышел на экран в 2012 году. Герои приводят своего избранника знакомиться с семьей.

Только вот потенциальные тещи и свекрови – ненастоящие! Это подставные актеры, которые должны устроить ужасающий званый прием. Все детали учтены, «легенда» продумана до мелочей. Неизвестна лишь реакция на такое знакомство…

Смотрите реалити «Брачные игры» на телеканале «Суббота» с 5 июля в 18:00

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