Тренды на лето 2021 года: легкость, минимализм и яркие цвета
Видео
Принцесса Диана: икона стиля и самая красивая королевская особа
Видео

Пять необычных шоу про любовь и отношения

5 июля стартует новое шоу про любовь «Брачные игры», главной героиней которого станет блогер и стендап-комик Натальей Красновой.

Пять необычных шоу про любовь и отношения
Пять необычных шоу про любовь и отношения. Фото: «Брачные игры», телеканал «Суббота!».

5 июля на телеканале «Суббота!» стартует новое реалити «Брачные игры». Вести его будет блогер и стендап-комик Наталья Краснова, а сам проект похож на социальный эксперимент: девушка отправляется на свидание сразу с тремя мужчинами, но лишь один из них холостяк.

Задача ведущей — отгадать, чье сердце свободно. Если ответ верный, то Наталья отправится с холостяком в романтическое путешествие. Если же участница сделает неправильный выбор, то мужчина отправится в поездку со своей женой. Задача усложняется тем, что свидание мужьям готовят жены.

В преддверии старта нового проекта, мы решили вспомнить другие необычные телевизионные шоу о любви и отношениях.

«Измены»

Это шоу вышло на экраны в 2019 году. Героинями стали девушки, подозревающие своих мужчин в неверности. Разбираются в ситуации психолог, адвокат и хакер, они помогают участницам проверить свои догадки.

Скрытые камеры и подосланные к мужчинам актрисы помогают проверить порядочность мужчин. Но если измена случается, что делать с неверным возлюбленным: простить, наказать или сделать вид, что ничего не было? Решение только за участницами.

Шоу «Измены»
Шоу «Измены». Фото: кадр из программы

«Страшная любовь»

«Страшная любовь» (2016 год) – это шоу не только о знакомствах, но и возможность проверить на практике, что для вас важнее: внешность или внутренний мир человека.

Участники реалити знакомятся с визави, лица которых спрятаны за масками чудовищ и сказочных персонажей. После встречи герои должны выбрать одного из трех кандидатов и отправиться с ним на свидание. Правда, до последнего момента никто из участников не знает, кто скрывается за маской…

Шоу «Страшная любовь»
Шоу «Страшная любовь». Фото: кадр из программы

«Свидание для мамы»

Обычно в шоу про любовь ставка делается на незамужних героев, а в 2015 году появился необычный проект, где вторую половину искали для тех, кто уже побывал в браке и остался один с ребенком.

Героиням «Свидания для мамы» стали мамы одиночки, а кавалера выбирали дети. На каждую женщину приходится несколько претендентов, из которых в итоге ребенок выберет двоих. Маме остается только согласиться или не согласиться с выбором чада.

Шоу «Свидание для мамы»
Шоу «Свидание для мамы». Фото: кадр из программы

«Соблазны»

В шоу «Соблазны» (2012 год) телеведущая Маша Малиновская помогает героиням программы проверить своих мужчин на верность. Девушки-актрисы пытаются соблазнить парней и по традиции все это снимает скрытая камера. А уж искушения могут быть самыми разными и очень изобретательными! Интересно, сколько пар остались вместе после такой «проверки»?

Шоу «Соблазны» 
Шоу «Соблазны». Фото: кадр из программы

«Знакомься, это мои родители» 

Еще один телепроект об отношениях с необычной концепцией, вышел на экран в 2012 году. Герои приводят своего избранника знакомиться с семьей.

Только вот потенциальные тещи и свекрови – ненастоящие! Это подставные актеры, которые должны устроить ужасающий званый прием. Все детали учтены, «легенда» продумана до мелочей. Неизвестна лишь реакция на такое знакомство…

Шоу «Знакомься, это мои родители»
Шоу «Знакомься, это мои родители». Фото: кадр из программы

Смотрите реалити «Брачные игры» на телеканале «Суббота» с 5 июля в 18:00

Смотрите также

Тэги

Канал "Суббота!"любовьНаталья Красновареалити-шоустендап-комикишоу