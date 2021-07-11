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Короче уже некуда: Макеева в секси-шортиках отметилась на собственной даче

Актриса с мужем занимаются благоустройством территории.

Короче уже некуда: Макеева в секси-шортиках отметилась на собственной даче
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году на даче у звезды. С тех пор многое изменилось: актриса и бизнесмен теперь законные супруги, а загородный дом значительно преобразился. Но влюбленные продолжают его благоустройство. В своем Instagram артистка поделилась кадрами, на которых позировала в коротких шортиках из денима, засветив стройные ноги.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Скриншот: instagram.com/makeevan

«Настенька молодчина! Так не бывает! Мастер на все руки! Браво! Какая молодец! Классная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Роман и Анастасия стали мужем и женой в середине мая, а в конце месяца они заключили церковный брак. Тожество с участием гостей и родственников прошло в Крыму.

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