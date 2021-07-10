«Своими руками»: Анастасия Макеева преобразила старый шкаф для посуды

В одной из последних публикаций личного микроблога актрисы Анастасии Макеевой появилась запись, в которой знаменитость похвасталась своим умением менять интерьер без помощи дизайнеров.

Артистка показала, как собственными руками украсить старый шкафчик для посуды. Деревянный неприглядный предмет мебели артистка смогла преобразить до неузнаваемости.

«Как многие уже знают, я, не имея лишних денег, стала искать варианты реализации своих желаний нестандартными способами, и вот один из них. Я научилась за прошлое лето многие вещи делать своими руками. Так, например, декор и реставрировать мебель и, конечно, фантазия не последнюю роль тут играет. Оцените мой труд. Я взяла старый шкафчик, что висел у меня на старой квартире и провалялся в гараже лет пять. И вот, что я с ним сделала. Три дня и новая жизнь у него», — похвасталась Макеева.

К слову, Анастасия покрасила шкаф в белый цвет. С помощью трафарета артистка нанесла растительный узор серебристой краской. Далее Макеева дала мебели высохнуть и уже потом наполнила его бокалами и стаканами.

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