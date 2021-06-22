«Побывал в прекрасном цирке»: Моргенштерн вспомнил скандальный поход на Премию Муз-ТВ

Рэпер заметил, что он в какой-то момент взял ситуацию под контроль и в итоге вышел победителем.

Музыкант Моргенштерн в шоу Данилы Поперечного заявил, что у него остались отличные впечатления от престижной Премии Муз-ТВ, на которой несколько недель назад он закатил грандиозный скандал.

«Побывал в прекрасном цирке, принял в нем участие, взял ситуацию под контроль и вышел, как обычно, победителем. Зачем я поехал? Веселиться. И еще был уверен, что заберу четыре номинации, потому что в глубине души был уверен: раз голосование зрительское, значит, оно действительно зрительское». Моргенштерн

Как отметил музыкант, он хотел создать прецедент. Забрать сразу четыре тарелки, чего не бывало еще в истории данной премии. Причем он был полностью уверен, что выиграл эти четыре главных приза. Когда же стало ясно, что победителями признают других людей, то он решил «повернуть ситуацию в другое русло».

Напомним, что Моргенштерн на Премии Муз-ТВ в какой-то момент соскочил со своего инвалидного кресла, в котором появился на мероприятии, и выскочил на сцену. Он заявил, что Александр Ревва несправедливо был признан лучшим музыкантом. Коллеге он посоветовал подавиться тарелкой.

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