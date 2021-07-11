«Невероятный матч!»: Кейт Миддлтон поздравила теннисистку Эшли Барти с победой

Кейт Миддлтон и принц Уильям – большие фанаты спорта. На прошлой неделе их заметили на трибуне стадиона «Уэмбли», где проходил матч Евро-2020 по футболу. Теперь же герцоги Кембриджские посетили финальный поединок Уимблдона в женском одиночном разряде. К слову, ранее Кейт уже успела побывать на турнире большого шлема, так как она большая поклоница тенниса. Но несколько соревновательных дней е пришлось пропустить из-за самоизоляции. Недавно Кейт контактировала с кем-то из зараженных.

Матч между первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти и чешкой Каролиной Плишковой завершился победой представительницы зеленого континента. Награду ей вручала лично Кейт Миддлтон.

«Какой невероятный матч и результативность спортсменок! Поздравляем Эшли Барти с чемпионством!», — гласит сообщение в Instagram герцогов Кембриджских.

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