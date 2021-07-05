Безупречная черта: что отличает Кейт Миддлтон от Меган Маркл и принцессы Дианы

Уже более десяти лет Кейт Миддлтон является членом британской королевской семьи. Она смогла завоевать любовь миллионов: герцогиня на отлично справляется со своими обязанностями и имеет непревзойденный вкус. Иногда ее сравнивают с ее покойной свекровью, принцессой Дианой. Однако французский королевский эксперт Пьеррик Гис считает, что у Кейт есть черта, которая отличает ее от леди Ди и от Меган Маркл.

«Кейт Миддлтон, в отличие от Дианы или Меган Маркл, всегда была образцовой маленькой девочкой. Она хотела учиться, преуспеть, и теперь она просто идеальна. Она никогда не ошибается, она идеальное Королевское Высочество, и я думаю, что в этом отношении она не наследница Дианы», — цитирует Express эксперта.

Напомним, Кейт и Уильям познакомились в университете. Их роман продолжался почти десять лет, прежде чем принц сделал предложение. В 2011 году они стали мужем и женой.

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