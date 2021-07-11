«Ох, какая шикарная!»: 38-летняя Рудова в топе цвета фуксии засветила округлую грудь

Провокационные снимки для многомиллионной армии подписчиков Натальи Рудовой – дело обычное. Актриса любит дразнить мужскую часть пользователей Сети. То она в бикини загорает на палубе яхты, то в мини-юбке показывает длинные ноги. На очередном фото Наталья засветила грудь.

Рудова облачилась в топ цвета фуксии на тонких бретелях. Фанаты актрисы оценили откровенное декольте.

«Ох, какая шикарная! Огонь! Хороша! Красота – убийственная сила! Красотка!», — писали поклонники Рудовой.

Недавно Наталья отметила свой 38-й день рождения. Актриса не замужем и про свою личную жизнь ничего не рассказывает. В прошлом году ей приписывали роман и даже беременность, но блондинка все опровергла.

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