Красавица-именинница: Наталья Рудова отметила 38-летие в платье с глубоким декольте

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» — Наталья Рудова — опубликовала в своем Instagram ролик, в котором станцевала в соблазнительном наряде на празднике в честь дня рождения.

Отметим, что актриса отметила свой 38-й день рождения. Среди звездных гостей знаменитости были блогеры, звездные продюсеры и дизайнеры. Так, стилист Алеко Надирян запечатлел именинницу прямо во время исполнения жаркого танца.

Напомним, Надирян очень часто появляется в компании экс-возлюбленной Тимати. Анастасии Решетовой даже приписывали роман с высоким брюнетом. Однако модель опровергла все слухи. Телеведущая назвала Алеко своим хорошим другом.

Стилист был приглашен на вечеринку к любительнице шумных праздников. Когда Надирян увидел Рудову в мини-платье кипенно-белого цвета, он запечатлел артистку на свою камеру. Наталья в белоснежном наряде с кроссовками под цвет платья блеснула красивым декольте и тонкой талией. Также виновница торжества подчеркнула секси-аутфитом сочные бедра.

«Любовь моя, мой настоящий друг, моя роднуля. Я хочу, чтобы ты всегда была такой безоблачно счастливой, как на всех этих фото и видео с разных кусочков нашей жизни и не только в твой день рождения, а каждую секунду!», — поздравила Рудову ее лучшая подруга и продюсер Ульяна-Банана.

Смотрите также: