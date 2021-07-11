«Ты наше чудо»: Костенко трогательно поздравила дочь

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают двух девочек – Милану и Еву. Недавно пара объявила о том, что ждет третьего ребенка. На этот раз — сына. Модель активно ведет свою страницу в Instagram, где поделилась свежими семейными фото и прекрасной новостью. Их старшая дочка отмечает день рождения.

«Моя любовь, мой первенец. Твой День Рождения, скажу прямо, стал большой и приятной неожиданностью ( ты решила родиться пораньше). Именно в этот день я заново родилась. Как и наши отношения с Тарасовым. Ты наше чудо и настоящая любовь. Будь здоровой, счастливой и пусть твоя жизнерадостность не утихает никогда!» — написала Костенко.

Напомним, что Костенко учится на журналиста в Высшей школе «Останкино». Навыки она оттачивала на казанском телеканале, где вела программу о хоккее в тот период, когда Тарасов играл за местный футбольный клуб.

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