«Стало легче»: Анастасия Костенко отпраздновала «экватор» своей третьей беременности

Девушка призналась, что совсем не боится рожать.

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко скоро прибавление. Девушка готовится подарить мужу долгожданного сына и считает каждую недельку до встречи с малышом.

Накануне Костенко насчитала уже 20 недель. Это значит, что половина беременности уже прошла – самая ответственная, сложная и интересная. Таким образом, пополнения Костенко ждет в середине октября.

«20 weeks. Экватор. Уже прошла половина беременности. И токсикоз вместе с ней, ура!

Стало значительно легче», — сообщила девушка.

Девушка поразмышляла о том, страшно ли ей собираться в роддом в третий раз. И вспомнила, что рожать не боялась и при первой беременности, поэтому сейчас не испытывает никакой тревоги по этому поводу.

Напомним, у Костенко уже есть двое детей от Тарасова – дочки-погодки Милана и Ева. А для футболиста сын станет четвертым ребенком – от первого брака у него есть 12-летняя дочка Ангелина.

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