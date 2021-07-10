«Круто отдохнуть»: Рита Дакота назвала пять занятий для идеального летнего дня

Исполнительница Рита Дакота посоветовала пять вещей, которые она обожает делать летом в мегаполисе.

Экс-возлюбленная музыканта Влада Соколовского отметила, что можно провести день возле бассейна. Артистка предлагает захватить с собой подружек и лоток спелой черешни:

«Почти в каждом городе, если поискать, найдется место, где имеется классный бассейн на открытом воздухе с лежаками и холодненьким Просекко в холодильнике. Купите с собой пару лотков черешни, возьмите колоночку с классным плейлистом и выезжайте на весь день купаться и загорать».

Также знаменитость напомнила о таком развлечении, как музейный тур в Санкт-Петербурге.

«Поверьте, не зря китайские бабушки с лупой ходят по музеям, все мы однажды дорастем до искусства, так почему бы не сейчас?», — заявила Рита.

К слову, еще в списке Дакоты окались пикник, ночная прогулка по центру города и вейксерф.

«Практически в каждом городе, где есть водоем, можно отыскать катер для вейка. Устройте себе настоящий серфинг с друзьями, это и невероятно весело, и очень полезно, ведь ничто так не держит в тонусе, как баланс на воде», — резюмировала Рита.

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