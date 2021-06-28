«Выглядит нелепо»: Дакота явилась на красную дорожку в брюках для похода

Дресс-код красных дорожек постепенно уходит в архив, отечественные звезды уже не пытаются удивить публику блеском, шиком и красотой. На смену этим качествам приходит нечто иное. На закрытии фестиваля «Жара» артисты впечатляли народ необычностью образов, но вот насколько им это удалось – судить вам.

Певица Елка предстала перед объективами камер в платье-балахоне в сопровождении девушек, лица которых были обрамлены крыльями. А вот Рита Дакота пошла от обратного – появилась на мероприятии в максимально упрощенном образе – будто делала пробежку рядом с «Крокус Сити Холлом» и случайно заглянула в него. По крайней мере, такое впечатление сложилось у стилиста Анвара Очилова.

«Рита промахнулась – нельзя косить под западных звезд, у них сформировавшийся имидж. Надо пройти путь Бритни Спирс, чтобы позволить себе так явится на дорожку. Дакота выглядит нелепо в этих брюках для похода и топа для пробежек. Максимум куда можно позволить себе пойти в таком виде – потанцевать в клуб», — сказал он в разговоре с корреспондентом КП.

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