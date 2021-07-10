«Слезы наворачиваются»: Юлия Меньшова показала архивные кадры с отцом

Актриса Юлия Меньшова опубликовала на личной странице в Instagram кадры из семейного архива с участием Владимира Меньшова и Веры Алентовой.

Дочь недавно ушедшего народного артиста отметила, что всегда восхищалась союзом своих родителей. По словам Юлии, ее отец старался покорять возлюбленную каждый день и каждую минуту. Все свои роли и фильмы он посвящал Вере Валентиновне.

«В их любви сразу был заложен элемент взаимного потрясения: «Я еще смотри, что могу. А вот смотри, какая я актриса». Мама имела большое значение для отца. Он хотел ее поражать. Всегда. Каждое свое кино. Там заложено то, что мама посмотрит и скажет: «Какой ты талантливый!».», — рассказала Юлия.

Меньшова показала, как Владимир Валентинович вместе со своей женой в молодости устроил домашний концерт. Артисты пели, танцевали и изображали игру на балалайке.

«Слезы сами наворачиваются», «Ушла частичка нас самих», «И при каждом новом видео или статье слезы просто градом», «Какая прекрасная пара!», «Какой же он талантливый!», «На данный момент нет таких режиссеров, увы», — написали поклонники Владимира Меньшова в комментариях под роликом.

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