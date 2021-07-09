Высыпала некое вещество: Юлия Меньшова провела странный обряд над гробом отца

Актриса Юлия Меньшова провела странный обряд над гробом отца на Новодевичьем кладбище Москвы. Это случилось, когда служители кладбища открыли крышку гроба с телом режиссера. В этот момент телеведущая достала из кармана небольшой пакет, в котором оказалось некое сыпучее вещество. Его она и высыпала в гроб отца.
Отметим, что вслед за Юлией Меньшовой с режиссером простился муж телеведущей, актер Игорь Гордин. После — дети Андрей и Таисия. Последней к гробу подошла вдова Меньшова — актриса Вера Алентова. Причем женщине потребовалась поддержка. Она не смогла сдержать слез.
Когда Юлия Меньшова увидела, что матери требуется помощь, то подставила к ней поближе свой стул. Затем она ей что-то тихо сказала, указав на небо. Алентова только кивнула в ответ, сообщает портал news.ru.
Напомним, что Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса. На момент смерти ему был 81 год. Создателя картины «Москва слезам не верит» похоронили на Новодевичьем кладбище столицы.