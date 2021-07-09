«Глаза светятся счастьем»: Лариса Долина подчеркнула стройность в лавандовых зауженных брюках

Вокалистка предстала на Красной Поляне на форуме Леонида Агутина.

Известная исполнительница Лариса Долина в эти дни вместе со своими коллегами находится на Красной Поляне, в Сочи. Здесь проходит музыкальный образовательный форум Леонида Агутина для детей и подростков. Это десять дней музыки, танцев и творчества.

«Очень приятно наблюдать за нашими детьми! Очень талантливые, раскованные, в общем, чудесные!» — поделилась в микроблоге Лариса Долина.

В поселок Красная Поляна звезда приехала не одна, а со своими внучкой и дочкой. Наследница вокалистки поделилась фото в своем микроблоге, на котором запечатлела звездную маму в компании с певицей Анитой Цой.

«Ну, какие же красивые!» — подписала снимок Ангелина Миончинская.

В кадре Лариса Долина предстала в футболке с логотипом фестиваля и лавандовых узких брючках, которые подчеркивают ее стройность.

«Мама модная. Локоны с завитками», «Главное — глаза светятся счастьем. Это здорово», «Лина, мама прелесть», «Какие же замечательные певицы», — сделали звездам комплименты в Сети.

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