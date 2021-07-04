«Просто так не снимается»: Гном Гномыч запечатлелся с мамой и братиком на прогулке

Сын Евгения Плющенко отметил, что в их семье даже собаки позируют только за вознаграждение.

На личной страничке в Instagram юного фигуриста Саши Плющенко появилась запись семейной прогулки. Гном Гномыч, как привыкли называть мальчика родители, позировал на зеленом газоне вместе с родительницей и младшим братом. Пока Яна Рудковская держала на руках малыша Арсения, Саша жаловался на их любимого питомца. Дело в том, что четвероногий дружок Плющенко отказывался сниматься на камеру. Упрямая собака убегала и не давала себя погладить. Однако Яна нашла укрощение для строптивого проказника.

«А если за вкусняшку?» — предложила Рудковская.

Судя по реакции Гном Гномыча, такое заклинание подействовало на пса. Саша пошутил, что в их семье абсолютно все готовы фотографироваться только за гонорары, даже в виде еды:

«Никто в нашей семье просто так не снимается. Даже собаки только за еду».

«Такие сладкие», «Сашенька, ты такой красивый», «Какое же классное и милое видео получилось», «Обожаю вашу семью, хотелось бы и Евгения почаще видеть вместе с вами», «Очень прекрасно выглядите, прелесть», «Круто! Вы такие классные», «У вас все такие милые в семье», — отметили поклонники Плющенко в комментариях под видео.

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