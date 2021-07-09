Превратилась в красавицу: дочь Любови Успенской показала, как выглядит

Единственная наследница известной исполнительницы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина уже довольно давно не публиковала своих фото в микроблоге. И вот, наконец, девушка решилась показать, как она выглядит сейчас.

Татьяна разместила свое актуальное фото, на котором предстала в черном палантине и с волосами, убранными назад.

«День независимости я пропустила, печально! Но еще в календаре любителей мифологии и фэнтези 9 июля — обозначен, как День веры в единорогов — мифических существ, символизирующих целомудрие, духовную чистоту и благородство. Простите! Скучаю по некоторым людям неистово. Всех люблю», — написала дочь Любови Успенской.

Подписчики Татьяны признались, что тоже скучали по ней. Они поблагодарили девушку за новое фото и заявили, что она стала настоящей красавицей.

«Не скучай, мы тоже, Танюша, любим тебя и ждем твоего творчества», «Танечка, какая ты красавица! Обалдеть», «Танечка, похоже, сделала операцию, вижу изменение в лице… А возможно, что просто красивая девушка», «Красавица. Тебе очень идет такая прическа», — высказываются в Сети.

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