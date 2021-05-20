«Я всегда ожидала от него подлости»: Любовь Успенская негативно высказалась о муже

Как отметила «королева русского шансона», ее супруг всегда был способен на низкие поступки.

Певица Любовь Успенская заявила, что ее муж бизнесмен Александр Плаксин, который хочет через суд забрать у нее часть имущества, всегда был способен на самые низкие поступки.

«Я всегда ожидала от него подлости. Но такое, что он сделал сейчас, в голове не укладывается. Учитывая, что у нас карантин, стало меньше концертов. Учитывая, что на мне лечение моей дочки». Любовь Успенская

Как отметила Успенская, Плаксин использовал ситуацию с их наследницей, с которой она долгое время не общалась, чтобы ее уничтожить. Бизнесмен, как думает певица, хотел, чтобы она смертельно заболела. Тогда и в суд бы не пришлось подавать. Он бы стал наследником всего имущества. По словам Успенской, за последнее время у нее случилось два перелома. Кроме того, она теряла сознание. Плаксин, как сказала исполнительница, прикрывался их общей дочерью пока девушка жила в Америке, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Александр Плаксин хотел получить через суд часть загородного дома своей жены. При этом свою квартиру, которая была нажита в браке с Успенской, он делить не хотел. Суд встал на сторону Успенской в этом щекотливом вопросе.

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