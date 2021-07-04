«Ценник космический»: Ольга Рапунцель озвучила стоимость мебели и бытовой техники для новой квартиры

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко вместе с дочками Василисой и Софией готовятся к переезду из съемного жилья в свое собственное. На днях семья получила ключи от купленной недавно «евротрешки».

Квартира уже с готовой отделкой, так что Оля и Дима сейчас озабочены только тем, чем обставить квартиру. Целыми днями пара вместе с дочками ездит по торговым центрам, выбирая текстиль, мебель и бытовую технику для своего семейного гнездышка.

Ольга Рапунцель призналась в сторис микроблога, что затраты очень велики. Цены возмущают Рапунцель. По ее словам, чтобы обставить жилье, нужен, как минимум, миллион рублей.

«Чтобы обставить всю квартиру, сразу все купить – мебель, технику, нужно, как минимум, миллион, — говорит экс-участница проекта «Дом-2» в кадре. — У нас кухня только стоит полмиллиона! Ценник космический. Я не знаю, это в Москве такие цены или это по всей России?»

Напомним, на днях Оля Рапунцель делилась глобальными планами. Они с мужем решили продать студию, которую она выиграла на «Доме-2», победив в конкурсе «Человек года». К вырученным деньгам пара добавит еще и купить более просторную квартиру. Недвижимость экс-участники «Дома-2» хотят сдавать, а на эти деньги жить заграницей.

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