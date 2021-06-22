Мамина модница: Тата Блюменкранц нарядила дочку в пудровое платье с ультрамодным воротничком «Клодин»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц после развода с мужем Валерой Блюменкранцем одна воспитывает дочку Бетти, которой 8 июля исполнится четыре года. Папа же периодически общается с девочкой и случается, что и проводит с ней время.

Тата — сама очень большая модница и старается прививать привычку красиво одеваться и своей дочери Бетти. Звездная мама рассказала в сторис Instagram, что вместе с малышкой сходила в кинотеатр на мультфильм «Лука».

«Кстати, мне очень нравится это имя. Если бы у меня родился сын, я бы назвала его Лукой», — поделилась Тата Блюменкранц.

С этими словами она поднесла камеру к дочери Бетти и показала, во что нарядила малышку для светского выхода.

На Бетти очаровательное платье пудрового цвета с очень модным сейчас белым воротничком с закругленными краями «Клодин».

Стоит напомнить, что недавно Тата Блюменкранц оказалась в центре скандала в связи с расставанием ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной с мужем.

Тату видели с Курбаном Омаровым в обеденное время в кафе. Ей тут же приписали интрижку. Блюменкранц и сам Омаров заявили, что это была сугубо деловая встреча.

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