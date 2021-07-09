Тайный и страстный: Татьяна Буланова закрутила роман с экс-спортсменом, который младше нее на 19 лет

Оказалось, что новые отношения звезда 90-х строит уже год и тщательнейшим образом скрывала своего избранника.

52-летняя певица Татьяна Буланова в одном из звездных ток-шоу осторожно рассказывала, как счастлива в новых отношениях. Исполнительница признавалась, что подобного в жизни еще не испытывала, и это притом, что за ее плечами – два брака.

«Я не знаю, что там будет дальше, но мы уже больше года вместе — и за это время он показал себя настоящим джентльменом. Оказывает знаки внимания, заботится обо мне. Несмотря на то, что я два раза была замужем, у меня еще не было подобных отношений», — говорила она.

И вот, наконец, стало известно, с кем так повезло артистке. Как оказалось, больше года Буланова встречается с экс-спортсменом Валерием Рудневым, занимавшимся ранее теннисом. Разница в возрасте, которую певица охарактеризовала как «немного младше», составляет 19 лет – возлюбленному Татьяны 33 года. В распоряжении «Комсомольской правды» оказались видео, на которых видно счастливую пару:

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Рассекретить отношения Буланова сама, наверное, так и не решилась. О том, что она встречается с Рудневым, стало известно благодаря публикациям в соцсетях – друзья пары засняли голубков во время прогулки на Неве. Влюбленные страстно сливались в поцелуе, много улыбались и обнимались.

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