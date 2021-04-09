«Немного младше меня»: Татьяна Буланова рассказала о своем новом избраннике спортсмене

Певица Татьяна Буланова, которой в марте исполнилось 52 года, рассказала о своем новом мужчине, за которого в будущем она собирается выйти замуж.

«Он занимается предпринимательской деятельностью, немного младше меня. Он очень как-то по-мужски себя ведет. Я не знаю, что там будет дальше, но мы уже больше года вместе — и за это время он показал себя настоящим джентльменом. Оказывает знаки внимания, заботится обо мне. Несмотря на то, что я два раза была замужем, у меня еще не было подобных отношений».

Татьяна Буланова

Как заметила Буланова, ее любимый — мужчина с большой буквы. Он очень уважительно к ней относится, порядочный. Интересно, что он спортсмен, хоть и бывший. Он сегодня активно приучает и Буланову к спорту. Ей, как она сказала, приходится делать над собой усилия, потому что она никогда особенно не любила физические нагрузки. При этом она понимает, что заниматься спортом надо. Это очень полезно для организма, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что за плечами Татьяны Булановой уже два неудачных брака. Причем второй союз был также со спортсменом футболистом Владиславом Радимовым.

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