Лишили связи с монархами: интересные факты из свидетельства о рождении Лилибет Дианы

Меган Маркл родила дочь, которую назвали Лилибет Диана, 4 июня в клинике Санта-Барбары. Уже через два дня мама с новорожденной малышкой отправились домой в Монтесито. Экс-актриса и принц Гарри взяли отпуск продолжительностью пять месяцев, чтобы насладиться первыми месяцами жизни дочери.

В свидетельстве о рождении Лилибет указано, что ее отец, принц Гарри, значится герцогом Сассекским, а мама лишена связи с британской монархией. Она записана как Рэйчел Меган Маркл. А вот графа «профессия» и вовсе не заполнена. В то время, как в свидетельстве о рождении Арчи, который появился на свет в мае 2019, когда Меган и Гарри еще жили в Лондоне, было написано, что они являются герцогами Сассекскими.

Также Us Weekly сообщает, что у Лилибет Дианы два гражданства — британское и американское.

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