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Новые планы: Меган Маркл и принц Гарри сделали очередную заявку

Но американские специалисты предложили им доработать идею.

Новые планы: Меган Маркл и принц Гарри сделали очередную заявку
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

В прошлом году Меган Маркл и принц Гарри заключили многомиллионный контракт с Netflix, обеспечив себе финансовую независимость. Позже они подписали договор со Spotify, кроме того Гарри предложили сразу две должности в американских компаниях. Но на этом герцоги не останавливаются. Недавно Меган Маркл и принц Гарри подали заявку на товарный знак Archewell.

Документы, отправленные в департамент по патентам и товарным знакам США, указывают на то, что в будущем они могут осуществлять широкомасштабные проекты. В перечне указаны живые сценические выступления, живые музыкальные выступления. В учреждении заявку рассмотрели и вернули обратно с просьбой пояснить некоторые моменты и доработать заявку. На это у герцогов Сассекских есть шесть месяцев, в противном случае их план разрушится. Об этом пишет Express.

Напомним, в сентябре Меган и Гарри планируют отправиться в Лондон. В тот период там пройдут празднования дня рождения принцессы Дианы.

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