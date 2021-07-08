Конец эпохи: Станислав Черчесов прекратил тренировать сборную России по футболу

То, о чем говорили многие критики отечественного футбола, свершилось: 8 июля РФС расторг контракт с главным тренером Станиславом Черчесовым и его штабом. Это решение было обоюдным.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — цитирует президента РФС Александра Дюкова Telegram-канал организации.

Напомним, что на Евро-2020 российская сборная заняла последнее место в своей группе, с разгромным счетом уступив Бельгии и Дании. Единственную победу (1:0) подопечные Черчесова вырвали только финнов. После этого на главного тренера и футболистов посыпался град общественной критики.

Еще больше новостей по «Евро-2020» — на новом проекте «Комсомольской правды» Sportkp.ru.

Смотрите также: