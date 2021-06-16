«Не боялись, нагнетали!»: футболисты сборной России поблагодарили Ольгу Бузову после матча с Финляндией

Игроки вспомнили напутствие, которое теледива дала им в эфире «Матч ТВ».

Несколько часов назад завершился матч группового этапа Евро-2021 между сборными России и Финляндии. Наши футболисты одолели соперника, одержав первую победу на турнире со счетом 1:0.

Напомним, в первом туре Россия разгромно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Бывшая жена футболиста, поющая телеведущая Ольга Бузова после поражения настраивала игроков на победу в матче с Финляндией, ставя в пример себя. Мол, ее критикуют, а она не боится, идет вперед.

«Я вас люблю. Мы за вас болеем. Просто не бойтесь. Рвите, идите вперед. Идите в атаку. Соберитесь реально. Просто соберитесь», — напутствовала футболистов Ольга Бузова.

И ее совет сработал! После победы над сборной Финляндии игроки сборной России поблагодарили за него теледиву.

В официальном аккаунте команды в Instagram появился пост, в котором отмечена Ольга Бузова.

«Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга Бузова!» — написано в публикации.

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