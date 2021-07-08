«Мне так тебя не хватает»: Ирина Безрукова поделилась архивным фото с ныне покойным сыном

Актриса почтила память наследника, которому навсегда осталось двадцать пять лет.

Звезда театра и кино Ирина Безрукова в День семьи, любви и верности почтила память человека, который был ее семьей. Актриса публично заговорила о своем покойном сыне Андрее Ливанове.

В сторис Instagram Ирина Безрукова поделилась архивным снимком, на котором запечатлена со своим наследником.

«С Днем семьи, моя радость. Мне так тебя не хватает», — подписала кадр Ирина Безрукова.

Она не уточнила, когда именно было сделано ее совместное фото с сыном. На снимке Ирина предстала еще очень молодой женщиной, Андрею на вид лет шестнадцать, и он очень похож на свою звездную красавицу-маму.

Напомним, единственный сын Ирины Безруковой Андрей Ливанов скоропостижно скончался в марте 2015 года. Причиной смерти 25-летнего парня стала сердечная недостаточность.

О том, как она сумела справиться с горем, как научилась жить с постоянной болью, Ирина Безрукова рассказала в своей книге «Жить дальше», которая вышла в свет в конце прошлого года.

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