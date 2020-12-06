«Сегодня ему бы исполнился 31 год»: Ирина Безрукова показала архивные фото умершего сына

Единственный сын актрисы Ирины Безруковой Андрей Ливанов скоропостижно скончался в марте 2015 года, причиной смерти 25-летнего парня стала сердечная недостаточность.
Шестого декабря у Андрея Ливанова день рождения. Ирина Безрукова решила почтить память сына, опубликовав в Instagram подборку его фотографий.
«Этот день всегда был самым счастливым в моей жизни, потому что сегодня — день рождения моего сына Андрея. Сегодня ему бы исполнился 31 год, но так судьбе было угодно, чтобы ему навсегда осталось 25,5», — написала актриса.
Ирина Безрукова рассказала, каким чудесным, добрым и искренним человеком был Андрей. Он любил людей, никогда никого не осуждал, все, кто знал, парня, обожали его.
Актриса призналась сыну в любви и поблагодарила его за то, что когда-то он выбрал ее своей мамой.
Недавно вышла в свет книга Ирины Безруковой «Жить дальше». Она посвятила ее своей любви сына и рассказала всем, для кого это важно, как пережить потерю единственного ребенка и научиться вновь радоваться жизни.