«Вел себя неадекватно»: дочь Маши Распутиной ушла из дома из-за проблем с отцом

В семье некогда популярной вокалистки Маши Распутиной скандал. Только-только звезде удалось наладить хрупкий мир со старшей дочерью Лидой, как начала показывать характер младшая, 20-летняя Мария, рожденная в браке певицы с бизнесменом Виктором Захаровым.

У девушки сложные отношения с отцом, из-за которых она решила уйти из дома. Правда, предварительно родители купили для нее квартиру в элитном районе Москвы. Сейчас Маша Захарова живет в Хамовниках. Красавица в восторге, ведь до ее любимых Патриков отсюда всего пятнадцать минут на машине.

«Я давно хотела жить одна и в центре, — поделилась Мария с «Комсомольской правдой». — И потом, немалую роль сыграли тяжелые и слишком натянутые отношения с отцом. Можно сказать, что сейчас мы вообще не контактируем. Очень редко с ним общаюсь, мама мне ближе будет. Отец порой себя вел неадекватно, он очень сложный и непонятный для меня человек. К сожалению, общение у меня с ним не складывается и, боюсь, уже никогда не сложится».

Нет контакта у Марии и со старшей дочерью отца от предыдущего брака, 32-летней Нелли. По словам девушки, сестра ревнует ее к бойфрендам и часто жалуется отцу на поведение Маши. Сторонится младшая дочь Распутиной и своей сестры Лиды, называя ее странной.

Смотрите также: