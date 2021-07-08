«Одни из самых прекрасных»: Игорь Крутой запечатлел жену и дочку во время сборов на свадьбу

Прославленный музыкант Игорь Крутой поделился в Instagram кадрами домашнего видео, на которых запечатлел красавицу-жену Ольгу и младшую дочку Александру во время сборов на свадьбу. Вот очаровательные дамы делают макияж, вот предстают в роскошных платьях.

«Одни из самых прекрасных и запоминающихся событий в жизни — свадьбы твоих детей или детей близких друзей… Недавно был день, когда мой очень близкий друг женил своего сына, и моя семья была счастлива присутствовать на этом замечательном событии», — поделился Игорь Крутой под видео.

Он признался, что совершенно очарован торжеством, окутанным флером очарования и любви.

«Конечно же, я не мог в этот вечер не исполнить несколько песен, и сегодняшний репортаж о подготовке моих девчонок к выходу в свет, а также фрагменты моего выступления», — продолжил Игорь Крутой.

Видео произвело позитивное впечатление на подписчиков маэстро. Они признаются, что от него веет теплом, добротой и естественностью.

«Игореш, твои посты такие теплые, сердечные и уютные… И пишешь ты также… Дай бог тебе и твоим замечательным девочкам счастья, здоровья и любви! А рядом с тобой по-другому и не может быть», — одной из первых откликнулась на публикацию Крутого Лариса Долина.

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