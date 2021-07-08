Не вместилась: молодая жена Цекало «потеряла» внушительную грудь из расстегнутой рубашки

На днях 60-летний продюсер Александр Цекало озвучил причину, по которой покинул популярный юмористический проект «Прожекторперисхилтон». Ею оказалась молодая жена артиста — художница Дарина Эрвин. Коллеги Цекало по шоу, которых он считал своими друзьями, оказались против связи Александра с ней.

Художница появилась в жизни Цекало, когда тот был женат на Виктории Галушке, сестре Веры Брежневой. Вопреки протестам друзей продюсер сделал свой выбор и теперь наслаждается новой жизнью с молодой женой на побережье Атлантики. Они переехали в США, и теперь известный продюсер редко бывает в России.

Сама Эрвин, которая на 30 лет младше своего знаменитого супруга, является художницей в стиле ню. Любит девушка и сама предстать в пикантных образах и ракурсах. Красотой четвертой жены Цекало восхищается почти полсотни тысяч фолловеров, и девушка периодически радует их «горяченьким».

На этот раз она позировала с домашним питомцем и увлеклась так, что не заметила, как одна ее внушительная грудь, не вместившись в тесном белье, выпала. Если бы не игриво расстегнутая рубашка, этого никто бы и не заметил.

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