«Празднование дня рождения папы»: старшая дочь Валерия Меладзе поделилась редкими кадрами с ним

Инга Меладзе в восторге от похода в ресторан со звездным отцом.

Известный исполнитель Валерий Меладзе 23 июня отмечал свой день рождения, вокалисту исполнилось 56 лет. В этот день он предпочел провести время со своими дочками от брака с Ириной Малухиной — Ингой, Софией и Ариной.

А чуть позже три девушки и их звездный отец сходили в ресторан. Еще первого июля Валерий Меладзе и три его очаровательные наследницы побывали на дегустации в прелестном заведении.

Но вероятно, послевкусие от общения с отцом и проведенных с ним часов, все еще живо. Старшая дочь Валерия Меладзе решила поделиться прекрасными моментами со своей аудиторией в Instagram, целую неделю спустя после события.

Девушка показала фото, на которых она и ее сестра Арина предстали в компании отца.

«Говорят, что любовь — это нечто большее, чем еда. Но что они знают? 01.07 празднование дня рождения папы самым вкусным способом», — подписала Инга снимки.

«А он красиво зашел в ресторан? С днем рождения вашего папу!», «Красивое фото — дочки с папой», «Какие вы классные», — отреагировали на кадры подписчики Инги Меладзе.

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