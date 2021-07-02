«В нем так много мужского»: Валерий Меладзе показал подросшего сына Луку от второй жены

Второго июля праздник в семье известного музыканта Валерия Меладзе и экс-солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой — день рождения младшего сына пары, Луки. Мальчику исполнилось семь лет. Валерий Меладзе публично поздравил наследника, признавшись, что гордится им.

«Сегодня нашему сыночку Луке исполняется 7 лет! В этом раннем возрасте в нем уже так много мужского. Вообще современные дети восхищают меня способностью впитывать знания, свободой мышления, умением отстаивать свое мнение. Но как же много нужно стараться нам взрослым, чтобы сделать этот мир совершеннее, и чтобы наши дети были мудрее и добрее нас!» — написал музыкант в Instagram.

Судя по всему, Лука занимается конным спортом. Валерий Меладзе сопроводил свою публикацию снимком сына, на котором он запечатлен в костюме жокея верхом на пони.

Подписчики звездного отца тут же присоединились к поздравлениям Луке.

«С днем рождения! Какой хорошенький мальчик! Пусть будет очень счастливым и здоровым! И родителей поздравляю», «Будущий покоритель женских сердец. Очень ему идет быть всадником», «С днем рождения, Луку! Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов во всем!» — высказались в Сети.

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