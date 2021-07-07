«Ах, эта маленькая крепкая грудь»: Бузова в трусиках из латекса ошарашила манящими прелестями

Ольга Бузова, по мнению некоторых ее поклонников, привыкла ловить хайп. То на разводе с футболистом Дмитрием Тарасовым, то на расставании с блогер Давидом Манукяном, то участием в новых проектах, то своей сольной карьерой на эстраде. Этот список можно продолжать бесконечно. Однако сама поющая телеведущая убеждает фанатов в том, что она делает все искренне и даже не помышляет о пиаре на пустом месте.

На пляжных снимках Ольга Бузова красуется в купальниках. Но даже эти кадры вызывают переполох в микроблоге светской львицы. Певица дерзко блеснула «сдобными булочками» в латексных трусиках на завязках. Кроме того, она показала крепкую маленькую грудь в соблазнительном лифе. Ну как тут спорить, экс-возлюбленная Давы хороша собой и этим пользуется.

«Трусишки маловаты», «Что там за вопль? Несите мои бутербродики?!», «Ух, Олюся! Как всегда шикарная», «Залюбовались вашей прелестной фигуркой», «Ребрышки торчат! Откармливать надо», «Кожаные трусы? Это не перебор??», «Разврат один, купите ей одежду», «Палец как-будто свело на ноге?», «Грудь куда-то опять подевалась», «Ого! Все при ней», «Ах, эта маленькая крепкая грудь», «Леди-провокация! Скромнее надо быть», — пишут фолловеры.

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